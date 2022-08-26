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5 минут назад

Менеджер паролей LastPass заявил о взломе и краже исходного кода

ТАССиещё 2

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Один из крупнейших в мире менеджеров паролей LastPass, которым пользуются 33 млн человек, заявил, что подвергся хакерской атаке. Злоумышленники похитили исходный код и конфиденциальную информацию, сообщили представители компании в четверг в Twitter.

Хакеры взломали крупнейшее хранилище паролей LastPass
Фото: LastPassLastPass

"Наше расследование не обнаружило признаков того, что в результате кибератаки были утеряны пароли или другие данные, хранящиеся на платформе. Пользователям не нужно предпринимать никаких действий для защиты своих учетных записей", - отмечается в заявлении компании.

Как сообщил агентству Bloomberg Аллан Лиска, аналитик компании по кибербезопасности Recorded Future, LastPass быстро отреагировала на инцидент, однако потребуется время, чтобы определить точный масштаб ущерба. По мнению эксперта, взлом, скорее всего, не нанес никакого ущерба пользователям платформы.

Компания LastPass хранит пароли для многих популярных платформ, включая стриминговый сервис Netflix и почтовый сервис Gmail. Это позволяет пользователям не вводить свои данные вручную.

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