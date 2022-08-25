Найдены останки самого древнего водоплавающего бобра

Ученые описали окаменелости зубов и таранной кости древнего грызуна, обнаруженные в штате Монтана. Останки принадлежат водоплавающему бобру, который получил название Microtheriomys articulaquaticus. Вид жил 30 миллионов лет назад, на 7 миллионов лет раньше, чем евразийский плавающий бобр, который считался древнейшим до этого открытия. Статья опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Фото: InScience InScience

Ученые из Университета штата Огайо описали зубы и кости лодыжки самого древнего водоплавающего грызуна Северной Америки — бобра, получившего название Microtheriomys articulaquaticus. Чтобы классифицировать животное, ученые сравнили морфологию его таранной кости с костями 343 других грызунов. Возраст M. articulaquaticus составляет 30 миллионов лет. Ранее древнейшим водоплавающим бобром считался вид, останки которого были обнаружены на территории Франции, предположительно живший 23 миллиона лет назад.

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«Грызуны невероятно разнообразны на сегодняшний день. Существуют планирующие грызуны, таких как белки-летяги, прыгающие грызуны, такие как кенгуровые крысы, водные виды: ондатры и бобры, роющие животные, например, суслики. Когда возникло это разнообразие — вот важный вопрос, — говорит руководитель исследования Джонатан Каледе. — Грызуны — самая разнообразная группа млекопитающих на Земле, каждый 4 из 10 видов млекопитающих — грызун».

Окаменелость M. articulaquaticus была обнаружена в западной Монтане. Строение зубов животного сразу же натолкнуло ученых на мысль, что перед ними бобр. Однако последующее исследование таранной кости позволило узнать гораздо больше о жизни этого вида. Таранная кость у бобров там, где голень встречается с верхней частью стопы, как и у человека. Анализ данных показал, что водоплавающие бобры вероятно появились в результате использования существующей анатомии для нового образа жизни. Изначально бобры были приспособлены к рытью нор, а позже перешли к полуводному образу жизни. Движение в толще земли и в воде требует аналогичных адаптаций скелета и мышц.