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1 час назад

Ученые: Обработка почвы спиртом повышает устойчивость растений к засухам

Мир24иещё 1

Японские агрономы заявили, что предварительная обработка почвы раствором этанолом существенно увеличивает стойкость засеянной пшеницы или риса к действию продолжительных засух, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра устойчивого использования ресурсов RIKEN.

Ученые: спирт спасает от засухи
Фото: Мир24Мир24

«Спирт меняет работу генов и метаболических цепочек, управляющих реакцией растений на засухи», – рассказал научный сотрудник RIKEN Мотоаки Секи.

Учащение засух и волн жары негативно сказывается на урожайности многих сельскохозяйственных растений, в том числе риса и пшеницы, для прорастания и выращивания которых нужно много воды в почве.

Спиртовая обработка земли повысила стойкость пшеницы и риса к засухам. Это проявлялось в том, что примерно 75% обработанных этанолом растений пережило засуху, тогда как лишь 5% злаков из контрольной группы дожило до конца эксперимента.

Наблюдения показали, что появление спирта в грунте поменяло характер работы генов, управляющих дыханием растений и работой устьиц в их листьях. Этанол заставил пшеницу и рис закрыть эти отверстия, что снизило расход воды и привело к активации генов, которые способствуют выживанию культур при засухах.

Ранее ученые пришли к выводу, что муравьи обеспечивают высокий уровень защиты растений от вредителей. В некоторых случаях они справлялись даже лучше, чем промышленные пестициды.

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