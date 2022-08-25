Россия рискует остаться без основного самолета

Малой авиации в России грозит нехватка самолетов. Министерство промышленности и торговли отложило финансирование российского аналога американского двигателя и винта на машине ТВС-2МС, современной модификации «кукурузника» Ан-2. Сперва самолет, укомплектованный этими деталями, должен пройти сертификацию. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Ранее сообщалось, что новосибирское предприятие «Русавиапром», производитель ТВС-2МС, запросило у государства финансовую поддержку на соответствующие разработки на сумму в 9 млрд рублей.

В министерстве подчеркнули, что процесс сертификации может занять от трех до пяти лет при условии финансирования, наличия всех необходимых ресурсов и активной работы предприятий-разработчиков.

Издание пишет, что «Русавиапром» уже выпустил 24 самолета ТВС-2МС. Их них 17 уже эксплуатируются для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступную местность на Дальнем Востоке и в Сибири.