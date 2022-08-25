В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
34 минуты назад

Россия рискует остаться без основного самолета

Елена Прошина

Малой авиации в России грозит нехватка самолетов. Министерство промышленности и торговли отложило финансирование российского аналога американского двигателя и винта на машине ТВС-2МС, современной модификации «кукурузника» Ан-2. Сперва самолет, укомплектованный этими деталями, должен пройти сертификацию. Об этом сообщает портал «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Россия рискует остаться без основного самолета
Фото: wikimediawikimedia

Ранее сообщалось, что новосибирское предприятие «Русавиапром», производитель ТВС-2МС, запросило у государства финансовую поддержку на соответствующие разработки на сумму в 9 млрд рублей.

В министерстве подчеркнули, что процесс сертификации может занять от трех до пяти лет при условии финансирования, наличия всех необходимых ресурсов и активной работы предприятий-разработчиков.

Издание пишет, что «Русавиапром» уже выпустил 24 самолета ТВС-2МС. Их них 17 уже эксплуатируются для перевозок пассажиров и грузов в труднодоступную местность на Дальнем Востоке и в Сибири.

Как говорится в сообщении, аналогов ТВС-2МС на российском рынке не существует. В министерстве промышленности и торговли ожидают, что в 2023 году будет готова альтернатива — девятиместный ЛМС-901 «Байкал», а его первые поставки начнутся в 2024 году.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители