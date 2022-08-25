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1 час назад

В России начнут доставлять коммерческие грузы дронами

Газета.Ru

Национальный логистический оператор в сфере беспилотной аэрологистики будет оказывать услуги по перевозке грузов по территории России. Проект заработает в 2023 году. Об этом рассказал ТАСС глава дирекции по управлению цифровыми активами АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Алексей Варятченко.

Грузы в России начнут доставлять дронами
Фото: Газета.руГазета.ру

Был подписан меморандум Фондом НТИ и ГТЛК о создании первого Национального логистического оператора в сфере беспилотной аэрологистики — совместного предприятия «Беспилотные авиационные системы».

Также предприятие будет предоставлять услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Планируется, что рынок будет расти.

На 2022 год запланирован набор сотрудников компании, подготовка беспилотников и несколько полетов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2028 году запустят первый трамвай на автопилоте.

В начале января сообщалось, что правительство дорабатывает текст программы экспериментального правового режима (ЭПР), позволяющего запустить в России такси-беспилотники.

Наука и техника,Государственная транспортная лизинговая компания,
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