Грузы в России начнут доставлять дронами

Национальный логистический оператор в сфере беспилотной аэрологистики будет оказывать услуги по перевозке грузов по территории России. Проект заработает в 2023 году. Об этом рассказал ТАСС глава дирекции по управлению цифровыми активами АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) Алексей Варятченко.

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Был подписан меморандум Фондом НТИ и ГТЛК о создании первого Национального логистического оператора в сфере беспилотной аэрологистики — совместного предприятия «Беспилотные авиационные системы».

Также предприятие будет предоставлять услуги по аэрофотосъемке, мониторингу объектов и перевозке грузов. Планируется, что рынок будет расти.

На 2022 год запланирован набор сотрудников компании, подготовка беспилотников и несколько полетов.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге в 2028 году запустят первый трамвай на автопилоте.