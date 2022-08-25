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1 час назад

На Северном Кавказе впервые изучат очаги хантавирусов, которые передаются человеку от животных

Газета.Ru

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда исследуют насекомоядных животных Северного Кавказа. Отряд насекомоядных объединяет четыре современных семейства млекопитающих: щелезубовые, кротовые, ежовые, землеройковые.

Россиянам рассказали, как не заразиться хантавирусом на даче и в лесу
Фото: Газета.руГазета.ру

Они являются природными источниками хантавирусов. Эта инфекция может передаться от животных человеку.

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Вирус вызывает геморрагическую лихорадку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба вуза .

Ранее в России исследования хантавирусов среди насекомоядных проводились только в Сибири и Дальнем Востоке. Ученые сейчас отправляются в Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию.

«Собранный материал они изучат с помощью современных методов, в том числе молекулярно-генетической экспертизы. Значительная часть исследований будет проведена на базе крупнейшего в России научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске», — говорится в сообщении университета.

По словам руководителя проекта, ученого Биологического института ТГУ, научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александра Жигалина, ранее единственным источником хантавирусов считались грызуны, но сейчас серьезный вклад в распространение возбудителей вносят насекомоядные млекопитающие: бурозубки, ежи, кроты и летучие мыши.

«На Северном Кавказе их биоразнообразие является максимальным для России. В последние десятилетия эти животные все чаще проникают в среду обитания людей, при этом практически нет информации о том, какие виды хантавирусов, опасные для людей, они переносят», — отметил Жигалин.

Исследование оценит разнообразие штаммов хантавирусов, проследит их эволюцию и историю распространения.

По результатам работы будут разработаны профилактические меры.

Отмечается, что чаще всего инфицирование человека происходит при контакте с продуктами жизнедеятельности зараженного животного. Пока ученые могут дать совет избегать накопления мусора и валежника на территории частных домов и дач. В таких местах могут селиться насекомоядные и оставлять там много экскрементов.

При работе в лесу или разборе большого количества мусора рекомендуется использовать перчатки. Также подобные работы лучше проводить в респираторе — это снизит риск инфицирования и другими природными инфекциями, например, туляремией.

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