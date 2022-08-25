Россиянам рассказали, как не заразиться хантавирусом на даче и в лесу

Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) при поддержке Российского научного фонда исследуют насекомоядных животных Северного Кавказа. Отряд насекомоядных объединяет четыре современных семейства млекопитающих: щелезубовые, кротовые, ежовые, землеройковые.

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Они являются природными источниками хантавирусов. Эта инфекция может передаться от животных человеку.

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Вирус вызывает геморрагическую лихорадку. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-служба вуза .

Ранее в России исследования хантавирусов среди насекомоядных проводились только в Сибири и Дальнем Востоке. Ученые сейчас отправляются в Дагестан, Ингушетию и Северную Осетию.

«Собранный материал они изучат с помощью современных методов, в том числе молекулярно-генетической экспертизы. Значительная часть исследований будет проведена на базе крупнейшего в России научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирске», — говорится в сообщении университета.

По словам руководителя проекта, ученого Биологического института ТГУ, научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (Новосибирск) Александра Жигалина, ранее единственным источником хантавирусов считались грызуны, но сейчас серьезный вклад в распространение возбудителей вносят насекомоядные млекопитающие: бурозубки, ежи, кроты и летучие мыши.

«На Северном Кавказе их биоразнообразие является максимальным для России. В последние десятилетия эти животные все чаще проникают в среду обитания людей, при этом практически нет информации о том, какие виды хантавирусов, опасные для людей, они переносят», — отметил Жигалин.

Исследование оценит разнообразие штаммов хантавирусов, проследит их эволюцию и историю распространения.

По результатам работы будут разработаны профилактические меры.

Отмечается, что чаще всего инфицирование человека происходит при контакте с продуктами жизнедеятельности зараженного животного. Пока ученые могут дать совет избегать накопления мусора и валежника на территории частных домов и дач. В таких местах могут селиться насекомоядные и оставлять там много экскрементов.