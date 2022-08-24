Названа возможная цена iPhone 14

Эксперты издания провели анализ имеющейся информации о новых смартфонах Apple и спрогнозировали вероятные цены на будущие модели. По их мнению, осенью Apple представит четыре модели смартфона – iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Предположительно стоимость смартфонов останется на уровне их аналогов 2021 года выпуска.

Так, iPhone 14 в базовой версии может быть оценен в 799 долларов, как и стартовый iPhone 13. В таком случае цена на модель в максимальной комплектации составит 1099 долларов. iPhone 14 Max, в зависимости от версии, может стоить от 899 до 1099 долларов. А вот старшие модели, скорей всего, подорожают – iPhone 14 Pro обойдется в 1099–1599 долларов, а iPhone 14 Pro Max может стоить от 1199 до 1699 долларов.