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49 минут назад

Врач объяснил, почему внезапно умирают мужчины в возрасте 35-45 лет

Ferra.ru

Врач-кардиолог Азизхон Аскаров объяснил, почему в последнее время часто фиксируются летальные случаи среди мужчин в возрасте 35-45 лет.

Врач объяснил, почему внезапно умирают мужчины в возрасте 35-45 лет
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Врач отметил, что дело в «эпидемии омолодившихся заболеваний сердца». На фоне ожирения, малоподвижного образа жизни и вредных привычек у мужчин к 40 годам нередко появляются и прогрессируют проблемы с сердцем.

И если к этому добавляются плохая экология, физические перегрузки, постоянные переработки, это становится фактором развития гипертонии в более раннем возрасте. Ведь обычно считают, что болезни сердца — удел людей 60+. Но в итоге это не так. И если гипертония развивается в 30-35 лет, то человек её не чувствует, потому что на начальных этапах это заболевание нередко не ощущается, но уже разрушает организм.

В итоге может наступить внезапная остановка сердца.

«Лет в 35-45 мужчины могут внезапно заболеть и даже умереть от сердечных болезней. Как правило, речь тут идёт про инфаркт миокарда, гипертонические кризы с осложнением в виде инсультов, тромбозы», — предупредил врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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