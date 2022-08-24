Врач объяснил, почему внезапно умирают мужчины в возрасте 35-45 лет

И если к этому добавляются плохая экология, физические перегрузки, постоянные переработки, это становится фактором развития гипертонии в более раннем возрасте. Ведь обычно считают, что болезни сердца — удел людей 60+. Но в итоге это не так. И если гипертония развивается в 30-35 лет, то человек её не чувствует, потому что на начальных этапах это заболевание нередко не ощущается, но уже разрушает организм.