Microsoft показала программу весом 18 килограммов

Американская компания Microsoft показала в соцсети Twitter коробочную версию компилятора Microsoft C/C++ с Windows SDK, которая весила около 18 килограммов.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Отмечается, что программа была выпущена в 1992 году и до сих пор является самой тяжелой версией любого и продуктов корпорации. Большой вес объяснили тем, что в коробке содержалась подробная документация.

По словам архивариуса Microsoft Эми Стивенсон, главным софтом был Microsoft C/C++ 7.0. Программа позволяла разработчикам создавать приложения для MS-DOS, Windows и OS/2.

В последующие годы Microsoft при выпуске коробочных изданий отказалась от бумажных инструкций. Теперь вся документация доступна в интернете для загрузки разработчиками.