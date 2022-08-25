Microsoft показала программу весом 18 килограммов

Американская компания Microsoft показала в соцсети Twitter коробочную версию компилятора Microsoft C/C++ с Windows SDK, которая весила около 18 килограммов.
Отмечается, что программа была выпущена в 1992 году и до сих пор является самой тяжелой версией любого и продуктов корпорации. Большой вес объяснили тем, что в коробке содержалась подробная документация.
По словам архивариуса Microsoft Эми Стивенсон, главным софтом был Microsoft C/C++ 7.0. Программа позволяла разработчикам создавать приложения для MS-DOS, Windows и OS/2.
В последующие годы Microsoft при выпуске коробочных изданий отказалась от бумажных инструкций. Теперь вся документация доступна в интернете для загрузки разработчиками.
Ранее бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс опубликовал в соцсети LinkedIn свое резюме из 1974 года, за год до основания IT-корпорации. В то время будущий миллиардер учился на первом курсе Гарвардского колледжа.