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1 час назад

Microsoft показала свою самую тяжелую программу из 1992 года весом 18 килограммов

Газета.Ru

Американская компания Microsoft показала в соцсети Twitter коробочную версию компилятора Microsoft C/C++ с Windows SDK, которая весила около 18 килограммов.

Microsoft показала программу весом 18 килограммов
Фото: Газета.руГазета.ру

Отмечается, что программа была выпущена в 1992 году и до сих пор является самой тяжелой версией любого и продуктов корпорации. Большой вес объяснили тем, что в коробке содержалась подробная документация.

По словам архивариуса Microsoft Эми Стивенсон, главным софтом был Microsoft C/C++ 7.0. Программа позволяла разработчикам создавать приложения для MS-DOS, Windows и OS/2.

В последующие годы Microsoft при выпуске коробочных изданий отказалась от бумажных инструкций. Теперь вся документация доступна в интернете для загрузки разработчиками.

Ранее бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс опубликовал в соцсети LinkedIn свое резюме из 1974 года, за год до основания IT-корпорации. В то время будущий миллиардер учился на первом курсе Гарвардского колледжа.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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