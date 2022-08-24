Обнаружен новый штамм ВИЧ

На Кипре обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита, вызывающий СПИД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Филелефтерос».

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Новый штамм обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико. Он получил название «CRF91_cpx». Его выявили у 14 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

«CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре», – сообщает издание.

Кроме того, газета уточняет, что клинические проявления нового штамма пока остаются неизвестными.

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Напомним, что ВИЧ – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Оно поражает иммунную систему человека, после чего больной становится уязвим перед другими инфекционным и опухолевым заболеваниям.