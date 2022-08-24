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55 минут назад

Обнаружен новый штамм ВИЧ

Елена Прошина

На Кипре обнаружен новый штамм вируса иммунодефицита, вызывающий СПИД. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету «Филелефтерос».

Обнаружен новый штамм ВИЧ
Фото: ТАССТАСС

Новый штамм обнаружили ученые из Кипрского университета и Лос-Аламосской национальной лаборатории по ВИЧ в Нью-Мексико. Он получил название «CRF91_cpx». Его выявили у 14 мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

«CRF91_cpx был обнаружен у 14 человек с ВИЧ-1, проживающих на Кипре. Эпидемиологический анализ показывает, что штамм CRF91_cpx циркулирует в основном среди кипрских мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, которые были инфицированы на Кипре», – сообщает издание.

Кроме того, газета уточняет, что клинические проявления нового штамма пока остаются неизвестными.

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Напомним, что ВИЧ – это медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека. Оно поражает иммунную систему человека, после чего больной становится уязвим перед другими инфекционным и опухолевым заболеваниям.

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