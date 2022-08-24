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49 минут назад

Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8

Lenta.ru

Вышедшая в 2012 году Windows 8 должна была получить собственный звук запуска, но Microsoft удалила его. Об этом сообщает издание The Verge.

Microsoft рассекретила звук запуска Windows 8
Фото: ShutterstockShutterstock

О секретной мелодии, которая должна была воспроизводиться при запуске компьютеров на Windows 8, рассказал бывший сотрудник команды Windows Дженсен Харрис. В ролике на YouTube специалист заявил, что в Microsoft разработали уникальный звук для новой ОС, однако перед выпуском операционной системы убрали его из финальной сборки.

В компании приняли такое решение из-за возросшей популярности ноутбуков. В Microsoft посчитали, что звук запуска станет отвлекать пользователей, которые будут открывать свои устройства в общественных местах и каждый раз слышать фирменную мелодию. Харрис отметил, что позже данный звук был перенесен в другие версии ОС и остался в Windows 10 и Windows 11.

«В конце концов я немного пожалел о решении убрать эту мелодию, но к тому времени было уже слишком поздно включать ее по умолчанию», — признался бывший сотрудник корпорации.

Дженсен Харрис заметил, что в компании также планировали специальный звук запуска для планшетов Surface: «Это мелодия для Windows 8, но с низкой нотой в начале».

В мае 2021 года разработчик Xbox раскрыл секрет, спрятанный 20 лет назад в оригинальной консоли. Оказалось, что если открыть пункт «Информация о системе» и произвести определенные действия, то на экране появятся имена причастных к созданию графического интерфейса Xbox.

Наука и техника,Microsoft,
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