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39 минут назад

Учёные научили беспилотники приземляться на наклонные крыши домов

Ferra.ru

В Канаде создали специализированные шасси для посадки дронов на любые поверхности, в том числе на покатые крыши зданий.

Беспилотники научили приземляться на наклонные крыши домов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система шасси включает фрикционные амортизаторы, рассеивающие избыточную энергию при контакте беспилотника с поверхностью. Также дрон может приземляться с помощью специального ПО.

При разработке шасси учитывались особенности посадки авиатехники, в частности, реверсирование. Когда беспилотник нужно было посадить, лопасти винтов запускали в обратном направлении. Благодаря этому дрон не отскакивал от неровной поверхности.

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