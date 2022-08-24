Беспилотники научили приземляться на наклонные крыши домов

В Канаде создали специализированные шасси для посадки дронов на любые поверхности, в том числе на покатые крыши зданий.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Система шасси включает фрикционные амортизаторы, рассеивающие избыточную энергию при контакте беспилотника с поверхностью. Также дрон может приземляться с помощью специального ПО.