Беспилотники научили приземляться на наклонные крыши домов

В Канаде создали специализированные шасси для посадки дронов на любые поверхности, в том числе на покатые крыши зданий.
Система шасси включает фрикционные амортизаторы, рассеивающие избыточную энергию при контакте беспилотника с поверхностью. Также дрон может приземляться с помощью специального ПО.
При разработке шасси учитывались особенности посадки авиатехники, в частности, реверсирование. Когда беспилотник нужно было посадить, лопасти винтов запускали в обратном направлении. Благодаря этому дрон не отскакивал от неровной поверхности.