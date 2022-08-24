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1 час назад

В iOS 16.1 разрешат удалять штатное приложение Apple Wallet

Ferra.ruиещё 1

Согласно коду в бета-версии iPadOS 16.1, Apple в следующем релизе позволит удалять базовое приложение Wallet, или «Кошелёк».

В iOS 16.1 разрешат удалять штатное приложение Apple Wallet
Фото: ReutersReuters

Apple Wallet — хранилище для Apple Card, в котором можно хранить авиабилеты, дебетовые и кредитные карты для платёжной системы Apple Pay. Также Wallet обрабатывает Apple Pay Cash, в нём можно хранить карты лояльности, бонусы и многое другое.

В бета-версии iPadOS 16.1, а значит и в iOS 16.1, Apple добавит возможность полного удаления Wallet с устройства. При необходимости его можно будет снова скачать из App Store. Сейчас Wallet можно только скрыть с главного экрана. Вероятно, причина, по которой компания решила предоставить такую возможность пользователям, — антимонопольные иски из-за того, что её «Кошелёк» — единственное платёжное средство на iPhone.

Широкому кругу пользователей функция станет доступна в конце года.

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