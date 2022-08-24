Обнаружена планета c суперокеаном

Международная группа ученых под руководством Шарля Кадье (Charles Cadieux) из Университета Монреаля объявили об обнаружении экзопланеты TOI-1452 b, которая вращается вокруг одной из звезд в двойной системе, расположенной в созвездии Дракона на расстоянии около 100 световых лет от Земли. Предполагается, что эта планета является суперземлей и полностью покрыта океаном. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в The Astronomical Journal.

Фото: University of Montreal University of Montreal

Экзопланета была найдена с помощью космического телескопа TESS, который выявил падения яркости звезды TOI-1452 каждые 11 дней, что соответствует прохождению на фоне диска светила планеты, которая на 70 процентов больше Земли. Астрономы подтвердили, что объект-кандидат действительно является планетой класса суперземля благодаря наземным наблюдениям в Обсерватории Мон-Мегантик (OMM).

Планета TOI-1452 обладает радиусом и массой, которая указывает на гораздо меньшую плотность (5,6 грамм на кубический сантиметр), чем можно ожидать от скалистой суперземли. Вода может составлять 30 процентов массы экзопланеты, тогда как масса Мирового океана Земли составляет менее процента массы планеты. Это соответствует доле подледных океанов на некоторых лунах в Солнечной системе, таких как спутники Юпитера Ганимед и Каллисто или спутники Сатурна Титан и Энцелад.