Ученые назвали точную дату, когда люди начали ходить на двух ногах

Антропологи из университета Пуатье во Франции проанализировали окаменелости бедра и предплечья сахелантропа чадского, старейшего представителя человечества. Исследование опубликовано в Nature.

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Результаты работы показали, что переход на прямохождение произошел около 7 млн лет назад. Ранее предполагаемым периодом начала ходьбы на двух ногах ученые называли промежуток от 4 до 7 млн лет назад.

Сравнивая окаменелости с аналогичными костями людей, шимпанзе и горилл, исследователи смогли выяснить механику передвижений древнего человека.

По мнению ученых, этот вид сочетал хождение на двух ногах по земле с лазанием по деревьям. Команда также предполагает, что существует разница между тем, как этот древний предок человека лазил по деревьям по сравнению с гориллами и шимпанзе. Скорее всего, он крепко обхватывал руками ветки, а не опирался на кости пальцев рук и ног.