В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
56 минут назад

Nature: предки человека начали ходить на двух ногах 7 млн лет назад

Газета.Ruиещё 3

Антропологи из университета Пуатье во Франции проанализировали окаменелости бедра и предплечья сахелантропа чадского, старейшего представителя человечества. Исследование опубликовано в Nature.

Ученые назвали точную дату, когда люди начали ходить на двух ногах
Фото: Газета.руГазета.ру

Результаты работы показали, что переход на прямохождение произошел около 7 млн лет назад. Ранее предполагаемым периодом начала ходьбы на двух ногах ученые называли промежуток от 4 до 7 млн лет назад.

Сравнивая окаменелости с аналогичными костями людей, шимпанзе и горилл, исследователи смогли выяснить механику передвижений древнего человека.

По мнению ученых, этот вид сочетал хождение на двух ногах по земле с лазанием по деревьям. Команда также предполагает, что существует разница между тем, как этот древний предок человека лазил по деревьям по сравнению с гориллами и шимпанзе. Скорее всего, он крепко обхватывал руками ветки, а не опирался на кости пальцев рук и ног.

Окаменелости датируются примерно тем временем (6-8 млн лет назад), когда люди генетически отделились от шимпанзе и бонобо, которые являются нашими ближайшими родственниками.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители