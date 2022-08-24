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1 час назад

Неанонсированный гаджет от Asus возглавил рейтинг самых быстрых Android-смартфонов

Газета.Ru

В рейтинге самых производительных смартфонов на базе Android AnTuTu появился новый лидер — неанонсированный Asus ROG Phone 6D. Об этом сообщает GSM Arena со ссылкой на известного блогера Digital Chat Station.

Секретный телефон Asus стал самым быстрым в мире
Фото: Газета.руГазета.ру

В рейтинге AnTuTu гаджет набрал 1 146 594 баллов. Он пока еще не был анонсирован официально, но уже появился в списках соответствия нормам RoHS, а также был сертифицирован по китайскому стандарту 3C. Сообщается, что внутри смартфона установлен флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000+.

Предыдущий лидер списка, геймерский смартфон Nubia Red Magic 7S на базе процессора Snapdragon 8+ Gen 1 смог заработать 1 124 622 балла.

Серия смартфонов Asus ROG Phone 6 была представлена в июле 2022 года. В ней также использован чипсет Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Ранее AnTuTu перечислил лучшие смартфоны июля по соотношению цены и производительности в июле сразу в пяти ценовых категориях.

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