Десятки тысяч жертв и снесенные деревни: почему рухнула дамба Баньцяо

В августе 1975 года на дамбе Баньцяо в Китае произошла катастрофа, унесшая жизни десятков тысяч людей. Плотина была прорвана наводнением, причиной которого стал тайфун.

Фото: Reuters Reuters

Что такое дамба Баньцяо

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Так называется плотина на реке Жухэ в уезде Биян, расположенном в восточной китайской провинции Хэнань. Дамба была построена в 1952 году для защиты от наводнений, а позже она использовалась для выработки электричества. Высота сооружения составляла 24,5 метра, длина — 118 метров.

Плотина была спроектирована таким образом, чтобы она могла выдержать сильнейшие наводнения, которые происходят раз в тысячу лет. Но в августе 1975 года случилось сильнейшее за две тысячи лет наводнение.

Катастрофа 1975 года

Затопление началось из-за тайфуна Нина, который зародился над Филиппинским морем в июле 1975 года, переместился к северо-западу и продолжался до начала августа. На провинции Хэнань и Хубэй обрушились ливни. Был установлен рекорд выпадения осадков — 1631 мм в день, тогда как годовая норма в этих местах составляет 800 мм. Начался прорыв плотин. Всего потоками воды было разрушено 62 таких сооружения, но катастрофа на дамбе Баньцяо — крупнейшей из них — имела наиболее серьезные последствия. Прорыв этой плотины произошел 8 августа.

Как пишет сайт "Техногенные катастрофы", из-за аварии территория на расстоянии 55 км от плотины оказалась полностью затопленной. Волна шла вниз по течению Жухэ, разрушая населенные пункты и объекты инфраструктуры. Поскольку добраться до места бедствия было невозможно, люди не могли получить квалифицированную помощь и продукты питания.

Во время самого наводнения погибли 26 тысяч человек. Катастрофа произошла глубокой ночью — большая вода застала людей врасплох. Многие не были предупреждены об аварии из-за обрыва линий связи.

Еще десятки тысяч жителей стали жертвами голода и эпидемий, начавшихся после техногенной катастрофы. Общее число умерших по разным оценкам составило от 171 до 230 тысяч человек. Пало около 300 тысяч голов скота, было разрушено почти 6 млн домов.

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Причины аварии

При строительстве плотины были допущены ошибки, из-за чего на ней образовались трещины, и дамба могла рухнуть даже без наводнения. Однако китайцы решили эту проблему с помощью советских инженеров. Консультанты из дружественной страны помогли укрепить сооружение с помощью стальных конструкций. После этого дамба Баньцяо получила статус чуть ли не самой надежной плотины в Китае.

Но огромная дамба имела другое несовершенство — было сделано слишком мало водоспусков. По плану их должно было быть 12, но потом решили сэкономить и соорудили только пять. Никто не мог предположить, что на Китай обрушится сильнейшее наводнение за два тысячелетия.

Заранее забил тревогу инженер-гидролог по имени Чень Син. Он публично выступал с заявлениями об опасности дамбы. Но старания активиста не имели результата. Из-за своих высказываний Чень Син был отстранен от должности. (Правда, после катастрофы его позвали для проведения восстановительных работ).

Кстати, водоспусков не хватало не только на дамбе Баньцяо, но и на других плотинах, построенных на реке Жухэ. Это сыграло свою роль во время катастрофы.

Трагическим последствиям тех событий способствовало и то, что метеорологи не сумели спрогнозировать такое сильное наводнение. Поэтому власти и рядовые жители не были готовы к аварии. Известно также, что за два дня до ЧП начальство плотины собиралось открыть водоспуски, но вышестоящее руководство запретило делать это: местность ниже по течению уже была затоплена. Позже на плотине решили открыть бейшлоты под свою ответственность, но сделать это уже не удалось: они были закупорены илом.

Что происходит с дамбой сейчас