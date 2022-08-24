В кабмине предложили создать "научный спецназ"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости создания института заместителей руководителей по научно-технологическому развитию, который он также назвал «научным спецназом». Об этой инициативе политик сообщил журналистам на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске, пишет «Интерфакс».

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Чернышенко рассказал, что он обратился к российским субъектам и организациям в промышленности и других отраслях с предложением создания института заместителей по научно-технологическому развитию.

«Это будет наш «научный спецназ» по аналогии с «цифровым спецназом», который был создан по поручению премьера ранее», — сказал Чернышенко.

Под «цифровым спецназом» политик подразумевал институт заместителей руководителей федеральных органов власти по цифровой трансформации.