В кабмине предложили создать "научный спецназ"

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил о необходимости создания института заместителей руководителей по научно-технологическому развитию, который он также назвал «научным спецназом». Об этой инициативе политик сообщил журналистам на форуме «Технопром-2022» в Новосибирске, пишет «Интерфакс».
Чернышенко рассказал, что он обратился к российским субъектам и организациям в промышленности и других отраслях с предложением создания института заместителей по научно-технологическому развитию.
«Это будет наш «научный спецназ» по аналогии с «цифровым спецназом», который был создан по поручению премьера ранее», — сказал Чернышенко.
Под «цифровым спецназом» политик подразумевал институт заместителей руководителей федеральных органов власти по цифровой трансформации.
Ранее Чернышенко заявил, что строительство кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета (НГУ) идет по графику в хорошем темпе. Он рассчитывает, что кампус будет построен не позднее 2024 года, как и предусмотрено в проекте.