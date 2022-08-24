YouTube «навечно» заблокировал аккаунт «КамАЗа»

YouTube заблокировал официальный аккаунт российской компании «КамАЗ» из-за санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.
Представители YouTube объяснили блокировку «ограничениями экспорта и применением санкций». Аккаунт заблокирован без возможности восстановления.
В «КамАЗе» заявили, что продолжат вести свои страницы в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене», на Rutube и в TikTok.
Ранее YouTube заблокировали аккаунт «Ростеха». В компании заявили, что были готовы к этому и перенесли все свои видео на Rutube.