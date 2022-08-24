YouTube «навечно» заблокировал аккаунт «КамАЗа»

YouTube заблокировал официальный аккаунт российской компании «КамАЗ» из-за санкций. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

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Представители YouTube объяснили блокировку «ограничениями экспорта и применением санкций». Аккаунт заблокирован без возможности восстановления.

В «КамАЗе» заявили, что продолжат вести свои страницы в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Яндекс.Дзене», на Rutube и в TikTok.