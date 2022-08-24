Выбросивший столб пепла вулкан Эбеко показали на видео

На Курильских островах снова выбросил столб пепла вулкан Эбеко. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры. Один из самых активных вулканов Большой Курильской гряды не извергался с 2012 года, но активизировался с 2016 года и периодически производит выбросы.
По данным ученых, Эбеко уже 2400 лет. На его вершине располагаются три кратера, достигающие 70 – 100 метров в глубину. Ученые наблюдают за сейсмической активностью исполина с помощью 21 станции, которые были установлены в прошлом году.