Выбросивший столб пепла вулкан Эбеко показали на видео

На Курильских островах снова выбросил столб пепла вулкан Эбеко. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались соответствующие кадры. Один из самых активных вулканов Большой Курильской гряды не извергался с 2012 года, но активизировался с 2016 года и периодически производит выбросы.