Sony представила революционный контроллер для PlayStation

Компания Sony представила первый в мире высокопроизводительный, сверхнастраиваемый контроллер DualSense Edge для PlayStation 5. Об этом пишет iXBT.com.

Фото: Reuters Reuters

Особенность контроллера заключается в возможностях его настройки. Им можно перенастраивать и даже деактивировать определенные элементы. Также он позволяет точно настраивать чувствительность стиков и триггеры. В случае, если контроллером пользуется несколько человек или для разных игр, то у пользователя будет возможность сохранить несколько профилей с настройками.

Настраивать параметры можно с самого контроллера, нажав на специальную кнопку Fn. У него также есть три пары съемных насадок стиков и съемные задние кнопки.

Компания пока не уточняет, когда контроллер появится в продаже, однако подробности будут уже в ближайшие месяцы.