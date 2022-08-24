В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
5 минут назад

Sony представила революционный контроллер для PlayStation

Елена Прошина

Компания Sony представила первый в мире высокопроизводительный, сверхнастраиваемый контроллер DualSense Edge для PlayStation 5. Об этом пишет iXBT.com.

Sony представила революционный контроллер для PlayStation
Фото: ReutersReuters

Особенность контроллера заключается в возможностях его настройки. Им можно перенастраивать и даже деактивировать определенные элементы. Также он позволяет точно настраивать чувствительность стиков и триггеры. В случае, если контроллером пользуется несколько человек или для разных игр, то у пользователя будет возможность сохранить несколько профилей с настройками.

Настраивать параметры можно с самого контроллера, нажав на специальную кнопку Fn. У него также есть три пары съемных насадок стиков и съемные задние кнопки.

Компания пока не уточняет, когда контроллер появится в продаже, однако подробности будут уже в ближайшие месяцы.

Ранее Sony сообщила, что гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 поступит в продажу в начале 2023 года. У пользователей появится возможность смотреть «сквозь» шлем благодаря расположенным на нем камерам. Это позволит игроку в любой момент оглядеться, не снимая гарнитуру.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители