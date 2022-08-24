Sony представила революционный контроллер для PlayStation

Компания Sony представила первый в мире высокопроизводительный, сверхнастраиваемый контроллер DualSense Edge для PlayStation 5. Об этом пишет iXBT.com.
Особенность контроллера заключается в возможностях его настройки. Им можно перенастраивать и даже деактивировать определенные элементы. Также он позволяет точно настраивать чувствительность стиков и триггеры. В случае, если контроллером пользуется несколько человек или для разных игр, то у пользователя будет возможность сохранить несколько профилей с настройками.
Настраивать параметры можно с самого контроллера, нажав на специальную кнопку Fn. У него также есть три пары съемных насадок стиков и съемные задние кнопки.
Компания пока не уточняет, когда контроллер появится в продаже, однако подробности будут уже в ближайшие месяцы.
Ранее Sony сообщила, что гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 поступит в продажу в начале 2023 года. У пользователей появится возможность смотреть «сквозь» шлем благодаря расположенным на нем камерам. Это позволит игроку в любой момент оглядеться, не снимая гарнитуру.