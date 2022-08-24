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38 минут назад

NASA запланировало важное событие на 26 сентября

Никита Бородкин

На 26 сентября NASA запланировало важное событие: американский зонд DART (Double Asteroid Redirection Test, что переводится как «Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида») столкнется с астероидом Диморф. Как сообщает ТАСС, в NASA рассказали, что событие позволит продемонстрировать возможность зонда в автономном режиме отклонить траекторию небесного тела.

NASA запланировало важное событие на 26 сентября
Фото: ReutersReuters

В организации отметили, что спланированный удар позволит получить важные данные для подготовки будущей защиты Земли от столкновений с астероидами. Предполагается, что DART изменит траекторию небесного тела на «доли процента», что уже будет заметно с земных телескопов.

Напомним, что DART запустили в ноябре 2021 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. После выхода в открытый космос зонд отделился от Falcon 9 и полетел в направлении двойного астероида Дидим — Диморф. Эксперимент позволит отработать методику отклонения орбит опасных объектов в будущем.

Наука и техника,SpaceX,NASA,
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