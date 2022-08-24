Хуже атомной войны: могут ли Apple и Google отключить телефоны россиян

Отключение Западом смартфонов на территории России является маловероятным сценарием, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Так он прокомментировал недавнее высказывание президента InfoWatch Натальи Касперской, не исключившей возможность превращения телефонов россиян в "кирпичи". В своем материале на сайте Mobile-review Муртазин отметил, что Касперская своими заявлениями подливает масла в огонь.

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Ранее в августе глава InfoWatch сказала в интервью телеканалу "Звезда", что россиянам могут отключить все гаджеты на Android, а не только мобильники с этой операционной системой.

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"Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены. Это одна из тех угроз, о которых мы говорим. Вот это как раз кибервойна!" — заявила Касперская (ее цитата приводится в материале Муртазина).

Как отметил аналитик, такая "страшилка звучит грозно", однако она не соответствует реальному положению дел.

"Наталья подливает масло в огонь страхов, сама не понимая, что возможно, а что невероятно", — написал Муртазин.

Он пояснил, что компания Apple имеет больше возможностей для отключения гаджетов россиян, поскольку она является производителем не только софта, но и железа для этих устройств.

С Google ситуация иная: в смартфонах на Android используются только программы от этого американского производителя, а само оборудование изготовлено другими компаниями из других стран. В связи с этим возможности Goоgle ограничены.

Так, в соглашении между американской корпорацией и Samsung нет ни слова о вероятной блокировке смартфонов на Android, отметил Муртазин. По его словам, с другими партнерами у Goоgle действуют аналогичные договоры. Таким образом, для того чтобы отключить смартфоны россиян, Goоgle должна будет заручиться согласием производителей железа. В противном случае она может получить множеством исков от партнеров, которые имеют коммерческие интересы в третьих странах, добавил эксперт.

"Сложность взаимоотношений Google с партнерами — это залог того, что такая ситуация в принципе маловероятна", — заявил Муртазин.

В свою очередь Apple не станет блокировать смартфоны без Google, потому что в этом случае она поставит себя в уязвимое положение. Здесь работает принцип "все или никто", сказал аналитик.

Муртазин также подчеркнул, что с политической точки зрения отключение смартфонов на территории отдельного государства расценивается как военное нападение. Такие действия будут трактоваться как акт агрессии, отметил он