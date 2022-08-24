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1 час назад

Нейробиологи обнаружили новый тип деменции, вызванный травмами психики

Газета.Ru

Ученые из Университета Стоуни-Брук выяснили, что некоторые участники поисково-спасательных работ после теракта во Всемирном торговом центре приобрели особый тип деменции из-за посттравматического стрессового расстройства. Исследование опубликовано в the Journal of Alzheimer's Disease.

Ученые обнаружили новый тип деменции
Фото: Газета.руГазета.ру

Авторы включили в исследование 99 спасателей (средний возраст 56 лет), участвовавших в поисково-спасательных работах во Всемирном торговом центре после теракта 11 сентября. У более чем 8% из них развились ранние когнитивные нарушения (КИ). Примерно у 23% также было диагностировано хроническое посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Участники исследования были сопоставимы по возрасту, полу, роду занятий, расе и образованию.

Ученые использовали метод визуализации мозга (диффузионную трактографию), чтобы изучить, насколько у участников здоровы аксоны в белом веществе мозга. Оказалось, что у многих пациентов с когнитивными нарушениями и ПТСР имелись изменения, в том числе признаки снижения фракционной анизотропии в белом веществе мозга, которые не наблюдаются при болезни Альцгеймера в пожилом возрасте или других связанных деменциях. Степень структурных изменений мозга была пропорциональна степени ПТСР.

Авторы считают, что у исследованных пациентов с ранним началом когнитивных расстройств может наблюдаться ранний нейродегенеративный процесс, характеризующийся изменениями в трактах белого вещества. Это первое исследование, в котором изучались изменения трактов белого вещества у спасателей с когнитивными нарушениями и/или ПТСР.

Наука и техника,Всемирный торговый центр,
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