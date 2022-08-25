В России создали пленку, которая позволит продлить срок годности продуктов

В России разработана бактерицидная пищевая пленка для продления срока годности продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience, пишет RT.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Содержащиеся в покрытие консерванты высвобождаются медленно, что позволяет предотвратить превышение их концентрации в продукте. Пленку уже опробовали на головках сыра. Она отлично себя проявила.

Российские ученые из Института химии растворов (ИХР) им. Г.А. Крестова РАН создали бактерицидную пищевую пленку для продления срока годности продуктов. Исследование осуществлялось поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.