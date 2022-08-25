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50 минут назад

Российские ученые создали бактерицидную пищевую пленку

Газета.Ruиещё 1

В России разработана бактерицидная пищевая пленка для продления срока годности продуктов. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience, пишет RT.

В России создали пленку, которая позволит продлить срок годности продуктов
Фото: Газета.руГазета.ру

Содержащиеся в покрытие консерванты высвобождаются медленно, что позволяет предотвратить превышение их концентрации в продукте. Пленку уже опробовали на головках сыра. Она отлично себя проявила.

Российские ученые из Института химии растворов (ИХР) им. Г.А. Крестова РАН создали бактерицидную пищевую пленку для продления срока годности продуктов. Исследование осуществлялось поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Ранее в Роспотребнадзоре дали совет, как обезопасить себя от антибиотиков в еде. Снизить содержание антибиотиков в продуктах поможет термическая обработка. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель Референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков.

Наука и техника,РФФИ,РАН,Роспотребнадзор,
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