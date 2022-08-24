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1 час назад

Перечислены нежелательные к покупке гаджеты Apple

Lenta.ruиещё 1

Авторы издания MacRumors перечислили гаджеты Apple, которые специалисты не рекомендуют приобретать в ближайшее время. Об этом сообщается на сайте медиа.

Перечислены нежелательные к покупке гаджеты Apple
Фото: AppleApple

По словам авторов, до осенней презентации Apple осталось меньше месяца, поэтому совсем скоро несколько устройств бренда устареют. В первую очередь специалисты отнесли к нежелательным к покупке девайсам смартфоны серий iPhone 12 и iPhone 13 — из-за того, что после выхода телефонов линейки iPhone 14 аппараты резко подешевеют. В этой связи приобретать телефоны в конце августа не очень целесообразно.

В списке также оказались часы Apple Watch 7, которые буквально через несколько недель заменит более современный и производительный гаджет, доступный примерно за ту же стоимость. От часов Apple Watch 3, напротив, специалисты рекомендовали отказаться по причине их устаревания — девайс вышел в 2017 году.

В топ внесли AirPods Pro. Ожидается, что совсем скоро американская компания представит новую гарнитуру вместо вышедших в 2019 году наушников. От приобретения оригинального планшета iPad Pro тоже рекомендовали отказаться: «Возраст текущего устройства и скорый выход новой модели означают, что сейчас не самое подходящее время для покупки планшета».

В конце июля журналисты MacRumors перечислили устройства Apple, которые первыми должны получить новый разъем USB-C. Ожидается, что обновление коснется планшета iPad 10, наушников AirPods, аксессуаров для Mac.

Наука и техника,Apple,
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