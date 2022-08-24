Засуха в США открыла самую длинную дорожку следов динозавров

«Большинство следов, которые недавно были обнаружены в разных частях реки в парке, принадлежат акрокантозавру. Это был динозавр, который во взрослом состоянии достигал около 4,6 метра в высоту и весил около семи тонн», — сообщают представители парка.

Кроме того, археологи также обнаружили следы завропосейдона, который во взрослом состоянии достигал около 18 метров и весил около 44 тонн. Следы динозавров датируются примерно 113 млн лет назад.

По словам представителей парка, это одна из наиболее длинных дорожек следов динозавров в мире, которые когда-либо находил человек. В нормальных условиях, когда река не пересыхает, следы находятся под водой, что делает их не такими заметными. Скоро в Техасе ожидаются дожди, поэтому, вероятно, следы снова окажутся под водой, однако государственный парк все равно продолжит их охранять.