Google упростит поиск потерянных телефонов

Эксперты из XDA-Developers изучили исходный код свежей версии Google Play и обнаружили в нём кое-что интересное.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам специалистов, в магазине приложений нашлось место упоминанию программы для упрощённого поиска смартфонов. Называться она будет Find My Device Network.

Что интересно, у Google уже есть приложение с таким названием. Правда, оно позволяет отслеживать лишь те смартфоны, в которых был совершён вход в Google-аккаунт. Судя по всему, совсем скоро её действие будет распространено в принципе на все Android-смартфоны.

Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть. Это позволит установить местоположение любого устройства с помощью других телефонов.