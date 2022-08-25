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1 час назад

Google сделает поиск потерянных Android-смартфонов проще

Ferra.ruиещё 1

Эксперты из XDA-Developers изучили исходный код свежей версии Google Play и обнаружили в нём кое-что интересное.

Google упростит поиск потерянных телефонов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам специалистов, в магазине приложений нашлось место упоминанию программы для упрощённого поиска смартфонов. Называться она будет Find My Device Network.

Что интересно, у Google уже есть приложение с таким названием. Правда, оно позволяет отслеживать лишь те смартфоны, в которых был совершён вход в Google-аккаунт. Судя по всему, совсем скоро её действие будет распространено в принципе на все Android-смартфоны.

Ожидается, что новый сервис объединит все девайсы на базе Android в единую сеть. Это позволит установить местоположение любого устройства с помощью других телефонов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что хакеры взломали новейший Android 13 практически сразу после его релиза.

Наука и техника,Google,
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