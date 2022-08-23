Ученые изобрели ветряки, которые можно переработать в мармелад

Исследователи создали новый композит для изготовления лопастей ветряных турбин, из которого можно сделать предметы мебели или сладости. Об этом сообщает Американское химическое общество.

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Одна из самых больших проблем ветроэнергетики — переработка лопастей, выработавших свой ресурс. Их делают из стекловолокна, и если их просто выбрасывать, это в значительной степени нивелирует пользу для экологии от отказа от нефти.

Джон Дорган из Университета штата Мичиган и его коллеги создали материал нового типа, пригодный для повторной переработки. Для этого они объединили стекловолокно с полимером растительного происхождения и синтетическим. Панели из этой термопластичной смолы были достаточно прочными и долговечными, чтобы их можно было использовать в турбинах или автомобилях. Затем исследователи растворили панели в свежем мономере и удалили стекловолокно , что позволило им переработать материал в новые продукты того же типа. Важно отметить, что переделанные панели имели те же физические свойства, что и их предшественники. Смешав смолу с различными минералами, команда произвела искусственный камень, который можно было превратить в предметы домашнего обихода, такие как столешницы и раковины.

Кроме того, материал может быть переработан в более ценные продукты. Растворение термопластичной смолы в щелочном растворе высвобождает полиметилметакрилат (ПММА), распространенный акриловый материал для окон, габаритов автомобилей и многих других изделий. Растворение в щелочи при повышенной температуре также позволяет получить лактат калия, который можно очистить и превратить в конфеты и спортивные напитки. «Мы извлекли пищевой лактат калия и использовали его для изготовления мармеладных мишек, которые я съел», — говорит Дорган.