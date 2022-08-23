В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+30° в 
USD 59.90EUR 59.33
Войти в почту
43 минуты назад

Ученые изобрели лопасти ветряков, которые можно переработать в мармелад

Газета.Ru

Исследователи создали новый композит для изготовления лопастей ветряных турбин, из которого можно сделать предметы мебели или сладости. Об этом сообщает Американское химическое общество.

Ученые изобрели ветряки, которые можно переработать в мармелад
Фото: Газета.руГазета.ру

Одна из самых больших проблем ветроэнергетики — переработка лопастей, выработавших свой ресурс. Их делают из стекловолокна, и если их просто выбрасывать, это в значительной степени нивелирует пользу для экологии от отказа от нефти.

Джон Дорган из Университета штата Мичиган и его коллеги создали материал нового типа, пригодный для повторной переработки. Для этого они объединили стекловолокно с полимером растительного происхождения и синтетическим. Панели из этой термопластичной смолы были достаточно прочными и долговечными, чтобы их можно было использовать в турбинах или автомобилях. Затем исследователи растворили панели в свежем мономере и удалили стекловолокно , что позволило им переработать материал в новые продукты того же типа. Важно отметить, что переделанные панели имели те же физические свойства, что и их предшественники. Смешав смолу с различными минералами, команда произвела искусственный камень, который можно было превратить в предметы домашнего обихода, такие как столешницы и раковины.

Кроме того, материал может быть переработан в более ценные продукты. Растворение термопластичной смолы в щелочном растворе высвобождает полиметилметакрилат (ПММА), распространенный акриловый материал для окон, габаритов автомобилей и многих других изделий. Растворение в щелочи при повышенной температуре также позволяет получить лактат калия, который можно очистить и превратить в конфеты и спортивные напитки. «Мы извлекли пищевой лактат калия и использовали его для изготовления мармеладных мишек, которые я съел», — говорит Дорган.

Теперь ученые планируют изготовить из этой смолы лопасти реального ветряка для полевых испытаний.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители