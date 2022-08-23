Apple впервые за несколько лет обновит дизайн базового iPad

Базовый iPad десятого поколения получит более современный дизайн, сообщает японский портал Macotakara. Ранее в сети были опубликованы рендеры iPad, в которых единственным заметным отличием от актуальной модели был обновленный блок камеры.

Фото: frontpagetech.com frontpagetech.com

Теперь же инсайдеры настаивают на том, что кнопка «Домой» со сканером отпечатков пальцев Touch ID пропадет с фронтальной панели планшета и будет размещена на боковом торце, как в iPad mini. Такое решение позволит Apple увеличить диагональ дисплея в планшете и сделать его дизайн «современнее».

Также отмечается, что фронтальная камера в гаджете будет перемещена с верхней части планшета в боковую рамку. Причина изменения положения камеры заключается в том, что функция «В центре внимания», по-видимому, работает лучше, когда устройство расположено в альбомной ориентации.

В последний раз Apple вносила изменения в дизайн iPad в 2019 году, увеличив экран с 9,7 до 10,2 дюймов.

Презентация Apple, на которой будут представлены смартфон линейки iPhone 14 и iPad, по слухам, состоится 7 сентября. По некоторым данным, анонсу планшетов может быть посвящено отдельное мероприятие, запланированное в октябре.