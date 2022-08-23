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52 минуты назад

Эксперт оценил угрозу потери россиянами личных данных в зарубежных соцсетях

Семён Капранов
Владимир Зыков эксперт

Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предупреждения Научно-технического центра подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) о том, что российские пользователи зарубежных приложений и социальных сетей могут потерять доступ к своим данным в них из-за санкций со стороны недружественных стран.

Если сегодня у россиян еще есть возможность, условно, получить доступ к данным запрещенным в России Instagram и Facebook через VPN, то сейчас иностранные платформы могут ввести ответные санкции и заблокировать доступ для россиян в принципе, заблокировать аккаунты.

Аналогично с сервисом WhatsApp. Если мессенджер вдруг заблокируют и введут какие-то санкции против россиян, то люди просто лишатся доступа к своей переписке, к контактам, к фото и видео. В целом такое может быть, но, конечно, верится в это слабо. Но в текущих условиях ни в чем нельзя быть уверенным, поэтому лучше лишний раз перестраховаться и все свои данные, всю информацию, которая необходима, лучше сохранить.

Зарубежные приложения и соцсети собирают практически всю информацию - контактные данные, фотографии и видео, которыми делятся пользователи. Они анализируют лайки, анализируют друзей, анализируют друзей друзей, чтобы понять, какой группе относится пользователь, с кем он общается, какой у него круг интересов и так далее. Поэтому сегодня спектр тех данных, которые собираются иностранными соцсетями, довольно высок.

Заработок бесплатных сервисов в принципе построен на данных. Им нужно анализировать как можно больше данных, чтобы сделать более релевантным и более точным таргетинг для рекламодателей. Как минимум для этого. Как максимум - они сотрудничают со спецслужбами, но какие именно данные они им предоставляют, это уже большой вопрос.



О рекомендации ГРЧЦ использовать отечественные аналоги зарубежных платформ

Поведение российских площадок как минимум предсказуемо. Переходить стоит, например, на соцсеть "ВКонтакте", у которой есть и мессенджер, и клипы, и весь необходимый функционал, которым сегодня можно пользоваться на других площадках. Опять же это "Одноклассники", российские мессенджеры ICQ, "Агент Mail.ru", Dialog, почтовые сервисы от Mail.ru и "Яндекса".

Мессенджер Telegram пока странно работает. В целом, наверное, его тоже можно отнести к категории доверенных. Там никогда не вели такой неожиданной политики, как это делают некоторые иностранные коллеги. То есть они никогда не вводили неожиданных блокировок тех или иных сервисов, не блокировали россиян по непонятным причинам, в том числе политическим. Поэтому ждать от них какой-то непредсказуемой политики не приходится.
Владимир Зыков
Владимир Зыков Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ)

Ранее специалисты ФГУП "Главный радиочастотный центр" рекомендовали россиянам не пользоваться зарубежными мессенджерами и соцсетями или оставлять там меньше персональных данных. В ведомстве предупредили, что российские пользователи таких сервисов рискуют потерять свои данные. Исследователи считают, что владельцы иностранных соцсетей могут перестать выполнять свои обязательства из-за санкций.

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