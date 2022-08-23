Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков в разговоре с "Рамблером" прокомментировал предупреждения Научно-технического центра подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) о том, что российские пользователи зарубежных приложений и социальных сетей могут потерять доступ к своим данным в них из-за санкций со стороны недружественных стран.