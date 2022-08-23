Американская компания Apple собирается заняться производством смартфона iPhone 14 в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время проводится работа между представителями компании и поставщиками с целью увеличения мощностей для производства новой модели iPhone в Индии.

Apple на протяжении многих лет занималась производством большинства своих iPhone в КНР, однако сейчас она старается найти альтернативные варианты из-за ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Другая причина – рост рисков «нарушения экономической активности» в КНР в связи с тем, что отдельные части страны решили ввести ограничения на фоне новой вспышки коронавируса.

Ведущий аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо указал на то, что благодаря одновременным поставкам новой модели смартфона из Индии и Китая компания диверсифицирует цепочки поставок и создаст резервные мощности.