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29 минут назад

СМИ: Apple запустит производство iPhone 14 в Индии

Лера Букина

Американская компания Apple собирается заняться производством смартфона iPhone 14 в Индии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что в настоящее время проводится работа между представителями компании и поставщиками с целью увеличения мощностей для производства новой модели iPhone в Индии.

Apple на протяжении многих лет занималась производством большинства своих iPhone в КНР, однако сейчас она старается найти альтернативные варианты из-за ухудшения отношений между Соединенными Штатами и Китаем. Другая причина – рост рисков «нарушения экономической активности» в КНР в связи с тем, что отдельные части страны решили ввести ограничения на фоне новой вспышки коронавируса.

Ведущий аналитик TF International Securities Мин-Чи Куо указал на то, что благодаря одновременным поставкам новой модели смартфона из Индии и Китая компания диверсифицирует цепочки поставок и создаст резервные мощности.

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Ранее СМИ писали, что презентовать новые смартфоны iPhone 14 Apple собирается 7 сентября. 16 сентября стартуют продажи гаджетов.

Наука и техника,Видео,Apple,
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