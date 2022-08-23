NASA запустило сервис, дающий услышать себя на Марсе

«Если бы вы стояли на Марсе, вы бы услышали более тихую и приглушенную версию того, что вы слышите на Земле. На Марсе атмосфера совершенно иная, и некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист, колокольчики или пение птиц, были бы почти не слышны. Когда мы слышим звук, мы ощущаем вибрацию наших барабанных перепонок. Эта вибрация возникает из-за волн, которые доходят до ушей от источника звука через атмосферу. Атмосфера Марса имеет другой состав, температуру и плотность», – отмечают в NASA.