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10 минут назад

NASA представило сервис, дающий услышать собственный голос на Марсе

Газета.Ruиещё 1

NASA представило программу, которая позволяет услышать звучание своего голоса на Марсе. Воспользоваться ею можно на официальном сайте ведомства.

NASA запустило сервис, дающий услышать себя на Марсе
Фото: Газета.руГазета.ру

Программа создана на основе данных о Марсе, полученных с помощью ровера Perseverance, который оснащен двумя микрофонами. Эти данные включают запись звука, оценку атмосферы и почвы.

«Если бы вы стояли на Марсе, вы бы услышали более тихую и приглушенную версию того, что вы слышите на Земле. На Марсе атмосфера совершенно иная, и некоторые звуки, к которым мы привыкли на Земле, такие как свист, колокольчики или пение птиц, были бы почти не слышны. Когда мы слышим звук, мы ощущаем вибрацию наших барабанных перепонок. Эта вибрация возникает из-за волн, которые доходят до ушей от источника звука через атмосферу. Атмосфера Марса имеет другой состав, температуру и плотность», – отмечают в NASA.

Так, звукам, издаваемым в марсианской атмосфере, потребуется немного больше времени, чтобы дойти до человека. Марсианская атмосфера примерно в 100 раз менее плотная, чем на Земле, поэтому звуки гораздо тише. Кроме того, атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, поэтому она будет поглощать звуки высокой частоты на дальних расстояниях.

Наука и техника,NASA,
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