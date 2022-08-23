NASA опубликовало запись «жуткого» звучания черной дыры

NASA опубликовало запись «жутких» звуков издаваемых черной дырой, которая находится в Скоплении Персея на расстоянии более 20 млн световых лет от Земли. Об этом сообщает «Газета.ru».
В организации отметили, что представление о том, что в космосе нет звука, ошибочно возникает у людей из-за того, что большая часть космического пространства представляет собой вакуум. Однако в группах галактик вроде Скопления Персея очень много газа, что позволяет уловить звук.
Сама группа представляет собой скопление галактик шириной 11 млн световых лет. Рядом с массивной черной дырой находится много газа — колебания небесного объекта передаются облакам, по которым проходит «газовая рябь».
Отмечается, что данные об этой ряби были собраны еще в 2003 году и преобразованы в звуковой сигнал, однако человеческий слух не мог уловить эти звуки. Тогда специалисты увеличили частоту звуковых данных на 57 и 58 октав, что позволило людям расслышать «песню» черной дыры.