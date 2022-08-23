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1 час назад

«Яндекс» решил производить бытовую технику

Лера Букина

«Яндекс Маркет» решил подать в Роспатент заявки на регистрацию двух товарных знаков - Tuvio и Vionic. Так, планируется выпуск бытовой техники и электроники под данными марками.

«Яндекс» решил производить бытовую технику
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Яндекс Маркет» подал заявку на регистрацию двух товарных знаков - Tuvio и Vionic. Их регистрация действительно связана с планами по развитию собственных торговых марок электроники и бытовой техники. <...>В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например, холодильники, стиральные машины и чайники», - указали в пресс-службе.

«Яндекс Маркет» приступил к развитию собственных торговых марок осенью 2021 года. Весной компания объявила о старте продаж аксессуаров для электроники под другой собственной маркой Commo.

Ранее компания «Яндекс» сообщила о приобретении у VK сервиса доставки еды и продуктов Delivery Club. Отмечается, что компания будет и дальше заниматься развитием бренда Delivery Club. Приложение и сайт будут работать в прежнем формате. Подчеркивается, что Delivery Club и «Яндекс Еда» будут функционировать на единой технологической платформе.

Наука и техника,Роспатент,Яндекс,
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