«Яндекс» решил производить бытовую технику

«Яндекс Маркет» подал заявку на регистрацию двух товарных знаков - Tuvio и Vionic. Их регистрация действительно связана с планами по развитию собственных торговых марок электроники и бытовой техники. <...>В будущем под этими брендами может появиться широкий круг товаров, например, холодильники, стиральные машины и чайники», - указали в пресс-службе.