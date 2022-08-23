Apple перенесет производство iPhone 14 из Китай

Компания Apple планирует начать производство новой линейки смартфонов iPhone 14 в Индии — спустя около двух месяцев после релиза гаджетов, которые на данный момент собираются в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

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Таким образом компания намерена сократить разрыв между производственными мощностями в обеих странах. Диверсификация производства и его частичный перенос из КНР в другие государства особенно остро встала на повестке дня Apple после ухудшения отношений между правительствами США и Китая.

Сообщается, что изначально Apple и Foxconn, являющийся производителем большого количества продуктов купертиновцев, планировали реализовать одновременный старт производства в Китае и Индии, но в этом году такая цель была признана нереалистичной. Первые iPhone 14 индийского производства будут готовы лишь к концу октября-начале ноября, утверждает Bloomberg.