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1 час назад

Bloomberg: Apple начнет собирать iPhone 14 в Индии

Газета.Ru

Компания Apple планирует начать производство новой линейки смартфонов iPhone 14 в Индии — спустя около двух месяцев после релиза гаджетов, которые на данный момент собираются в Китае. Об этом сообщает Bloomberg.

Apple перенесет производство iPhone 14 из Китай
Фото: Газета.руГазета.ру

Таким образом компания намерена сократить разрыв между производственными мощностями в обеих странах. Диверсификация производства и его частичный перенос из КНР в другие государства особенно остро встала на повестке дня Apple после ухудшения отношений между правительствами США и Китая.

Сообщается, что изначально Apple и Foxconn, являющийся производителем большого количества продуктов купертиновцев, планировали реализовать одновременный старт производства в Китае и Индии, но в этом году такая цель была признана нереалистичной. Первые iPhone 14 индийского производства будут готовы лишь к концу октября-начале ноября, утверждает Bloomberg.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что впервые за всю историю компании Apple производство часов Apple Watch и ноутбуков MacBook будет перенесено на территорию Вьетнама.

Наука и техника,Apple,
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