Dr.Web: хакеры атаковали смартфоны россиян

Специалисты компании Dr.Web сообщили о том, что на мобильных гаджетах некоторых российских граждан были обнаружены бэкдоры, которые выполняют произвольный код в мессенджере WhatsApp. Об этом проинформировал портал Csn-tv.

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Было отмечено, что такого рода ошибка была замечена по большей части на бюджетных смартфонах, которые являются подделкой известных брендов электронной продукции.

Найденные вирусы могли перехватывать пользовательскую переписку и осуществлять спам-рассылки. Благодаря этому злоумышленники сумели организовать преступные схемы.