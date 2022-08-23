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21 минуту назад

Dr.Web оповестил об атаке хакеров на смартфоны россиян

FBM.ru

Специалисты компании Dr.Web сообщили о том, что на мобильных гаджетах некоторых российских граждан были обнаружены бэкдоры, которые выполняют произвольный код в мессенджере WhatsApp. Об этом проинформировал портал Csn-tv.

Dr.Web: хакеры атаковали смартфоны россиян
Фото: FBM.ruFBM.ru

Было отмечено, что такого рода ошибка была замечена по большей части на бюджетных смартфонах, которые являются подделкой известных брендов электронной продукции.

Найденные вирусы могли перехватывать пользовательскую переписку и осуществлять спам-рассылки. Благодаря этому злоумышленники сумели организовать преступные схемы.

Опытные специалисты советуют отказаться от покупки поддельных мобильных устройств, а также позаботиться об установке антивирусного программного обеспечения на свои смартфоны.

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