Dr.Web: хакеры атаковали смартфоны россиян

Специалисты компании Dr.Web сообщили о том, что на мобильных гаджетах некоторых российских граждан были обнаружены бэкдоры, которые выполняют произвольный код в мессенджере WhatsApp. Об этом проинформировал портал Csn-tv.
Было отмечено, что такого рода ошибка была замечена по большей части на бюджетных смартфонах, которые являются подделкой известных брендов электронной продукции.
Найденные вирусы могли перехватывать пользовательскую переписку и осуществлять спам-рассылки. Благодаря этому злоумышленники сумели организовать преступные схемы.
Опытные специалисты советуют отказаться от покупки поддельных мобильных устройств, а также позаботиться об установке антивирусного программного обеспечения на свои смартфоны.