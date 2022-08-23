Как купить гаджеты, которые больше не поставляют в Россию

У россиян возникли проблемы с покупкой гаджетов в магазинах. В частности, магазины китайского технологического гиганта Huawei открыты, но продавать продукции отказываются. Прямые поставки пока отсутствуют, а наладить параллельный импорт удалось не всем поставщикам. Телеканал «Москва 24» выяснил, есть ли возможность у граждан приобрести товар хотя бы с витрины, а также получить за это скидку.

Как выяснилось, магазины сейчас предлагают приобрести выставленный в витринах товар по сниженной стоимости, однако коробку от него получить не удастся.

Отмечается, что продавец обязан известить покупателя о таких условиях. Важно понимать, что данный товар в какой-то степени находился в эксплуатации – его могли осматривать. При этом покупатели могут рассчитывать на получение гарантии. Она составляет в среднем три месяца, отмечает один из опрошенных телеканалом экспертов. Также он указал на необходимость подписать специальный договор, в котором указаны пункты, посвященные данному вопросу.

Минимальная скидка за покупку товара с витрины составляет 5%. При этом она может варьироваться в зависимости от состояния продукции и «настроения менеджера».

Также телеканал, ссылаясь на мнение экспертов, отмечает, что решение Huawei приостановить продажи своих выставочных образцов обусловлено, скорее внутренней политикой компании, нежели дефицитом товаров, ввезенных параллельным импортом.

Отмечается, что сейчас многие стараются приобрести товар с витрины по выгодной стоимости, так как покупается он зачастую не в подарок, а для собственного пользования.