Бывает раз в 12 лет: анонсировано великое противостояние Юпитера

Великое противостояние Юпитера, которое бывает раз в 12 лет, произойдет 26 сентября. Планета подойдет на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщает iXBT.com.
Как рассказали в Московском планетарии, Юпитер выстроится в одну линию с Землей и Солнцем и в этот момент окажется недалеко от ближайшей к Солнцу точки своей орбиты (перигелия). В этот момент Юпитер находится на минимальном расстоянии к Земле.
«Великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет. 26 сентября 2022 года в 22:10 по московскому времени Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем. Его угловой диаметр увеличится на 2% и достигнет 50 угловых секунд, а блеск почти минус 3 звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры», – рассказали в планетарии.
В последний раз точку перигелия Юпитер прошел 18 марта 2011 года. В следующий раз великое противостояние Юпитера прогнозируется 1 октября 2034 года.