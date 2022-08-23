Бывает раз в 12 лет: анонсировано великое противостояние Юпитера

«Великие противостояния случаются довольно редко. У Юпитера они происходят раз приблизительно в 12 лет. 26 сентября 2022 года в 22:10 по московскому времени Юпитер окажется в точке великого противостояния с Солнцем. Его угловой диаметр увеличится на 2% и достигнет 50 угловых секунд, а блеск почти минус 3 звездной величины (- 2,9m), что делает его третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры», – рассказали в планетарии.