Россияне могут потерять доступ к своим личным данным

Специалисты рекомендовали россиянам не пользоваться зарубежными мессенджерами и соцсетями или оставлять там меньше персональных данных. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование Главного радиочастотного центра, подведомственного Роскомнадзору. Там предупредили, что пользователи таких сервисов рискуют потерять свои данные. Специалисты считают, что владельцы иностранных соцсетей могут перестать выполнять свои обязательства из-за санкций.

Фото: ТАСС ТАСС

Россиян припугнули потерей данных в зарубежных соцсетях

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Исследователи выявили такие угрозы использования иностранных мессенджеров:

потеря доступа к сервису и к хранящимся на его серверах данных;

утечка персональных данных граждан России и их неправомерное использование;

распространение противоправного, вводящего в заблуждение и оскорбляющего контента.

Угрозы связаны с тем, что «в условиях санкций владельцы мессенджеров и иных приложений могут в одностороннем порядке отказаться от обязательств, предусмотренных пользовательским соглашением». Также они «могут предвзято трактовать правовые нормы против российских пользователей», например принимать решения в спорных вопросах в ущерб интересам россиян.

Специалисты предложили вместо зарубежных соцсетей пользоваться отечественными аналогами или сократить количество персональных данных, которые эти платформы обрабатывают: информацию о профиле пользователя, в том числе фотографии на аватарах, и др. Также рекомендуется сократить пересылку файлов, фото, видео и самих текстовых сообщений через такие платформы.

Эксперты ещё предложили начать наказывать владельцев соцсетей, если они несвоевременно реагируют на жалобы. Сейчас ответственность за нарушение прав пользователей в законе РФ не предусмотрена. Речь идёт об использовании Сети для совершения преступлений, разглашении государственной или иной специально охраняемой законом тайны, распространении материалов с призывами к террористической деятельности, оскорблениях по национальной принадлежности и т.д.