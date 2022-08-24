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1 час назад

WhatsApp добавит новые функции для групповых чатов

Москва24иещё 3

WhatsApp работает над новыми функциями для групповых чатов. Как отмечает WABetaInfo, в мессенджере появятся фотографии профилей участников.

WhatsApp добавит новые функции для групповых чатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время специалисты работают над добавлением фотографий профилей участников в групповые чаты для будущего обновления приложения. Фотографии будут отображаться рядом со всеми входящими сообщениями в чате. Отмечается, что пользователи WhatsApp не смогут отключить эту функцию.

Когда именно нововведение станет доступно – не уточняется.

Ранее стало известно, что новая функция WhatsApp позволит восстановить удаленное сообщение. Внизу на экране будет всплывать специальная строка, где будет написано "отменить удаление". Она будет висеть пару секунд и после уйдет, и восстановление уже станет недоступным.

До этого сообщалось, что в WhatsApp может появиться возможность скрывать номер телефона от участников сообществ. Так, при вступлении в группу пользователь сможет самостоятельно выбрать, кому будет виден его номер телефона. При этом по умолчанию номер будет скрыт от всех участников сообщества.

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