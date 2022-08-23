Ученые: до конца века умрут 90% морских животных

Около 90% морских видов исчезнет уже к концу текущего столетия, если объемы выбросов парниковых газов не изменятся. Такой прогноз выдвинули ученые под руководством Университета Далхаузи в Канаде, сообщает Nature.

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Команда оценила климатические риски для 25 тысяч видов морских существ. Они сосредоточились на тех, кто обитает в верхних слоях воды, на глубине до 100 метров, поскольку они наиболее подвержены изменениям климата.

Исследование показало, что если темпы выбросов не изменятся, температура Мирового океана к 2100 году возрастет на 3-5 градусов Цельсия. Это подвергнет 90% видов риску от высокого до критического.

Ученые отметили, что вымирание угрожает не только животным, но также растениям, бактериям и простейшим. Их исчезновение будет иметь серьезные последствия для экосистемы, поскольку разрушатся пищевые цепи.

По словам исследователей, от климатических изменений сильнее всего пострадают регионы с высоким биоразнообразием: Сиамский залив, Коралловый треугольник, Красное море, Персидский залив, Карибский бассейн, прибрежные воды Индии и северной Австралии.

Самыми уязвимыми для вымирания признали крупных и долгоживущих морских существ. Высшие хищники подвергаются большему риску, чем те, кто находится внизу пищевой цепи.

В список самых уязвимых видов вошли, в частности, рыба такифугу, обитающая в сильно пострадавших прибрежных водах Китая, и рыбы-ласточки, живущие у Галапагосских островов и побережья Коста-Рики. Высокие шансы на выживание нашли у рыбы-фонаря, поскольку у нее короткий жизненный цикл и она способна обитать на разной глубине океана.

Ученые подчеркнули, что ранее 90% морской жизни погибало только во время Великого Пермского вымирания 252 миллиона лет назад. Они отметили, что сокращение выбросов позволит снизить риски для 98% исследованных видов.