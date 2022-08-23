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1 час назад

Приложение «Яндекса» для Android сменит название

Елена Прошина

Приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс Старт». Приложение для iOS будет работать как и раньше без «Дзена» и «Новостей». Об этом сообщает ТАСС.

Приложение «Яндекса» для Android сменит название
Фото: ТАССТАСС

«Существующее приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт". Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение "Яндекс" для iOS продолжит работать как раньше, но без "Дзена" и "Новостей"», - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club, а VK – проекты «Дзен» и «Новости». Сделку планируется закрыть до конца года. Она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.

При этом стало известно, что «Яндекс» поменяет стартовую страницу. Теперь единой точкой входа станет ya.ru, где основным будет поиск. А открывая главную страницу yandex.ru, пользователь будет попадать на портал dzen.ru. там же будут размещаться «Новости».

Наука и техника,ФАС России,Яндекс,
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