Приложение «Яндекса» для Android сменит название

Приложение «Яндекс» для Android сменит название на «Яндекс Старт». Приложение для iOS будет работать как и раньше без «Дзена» и «Новостей». Об этом сообщает ТАСС.

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«Существующее приложение "Яндекс" для Android сменит название на "Яндекс Старт". Оно будет функционировать как браузер, а пользователи получат возможность выбрать стартовую страницу в настройках. Приложение "Яндекс" для iOS продолжит работать как раньше, но без "Дзена" и "Новостей"», - заявили в компании.

Ранее сообщалось, что «Яндекс» покупает у VK сервис доставки еды Delivery Club, а VK – проекты «Дзен» и «Новости». Сделку планируется закрыть до конца года. Она требует согласования с Федеральной антимонопольной службой.