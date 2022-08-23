Ученые обнаружили материал, который "запоминает" последние три часа

Свойства диоксида ванадия зависят от температуры. При комнатной температуре он является полупроводником, но при нагревании до 68 превращается в проводник. Это изменение обратимо при остывании, и цикл может повторяться множество раз.

Элисон Матиоли из Федеральной политехнической школы Лозанны и его коллеги изучали скорость этого фазового перехода, нагревая диоксид ванадия сверхкороткими импульсами тока. Выяснилось, что каждый следующий переход происходит быстрее, поскольку материал будто бы «запоминает» предыдущие. Эта память сохраняется на протяжении как минимум трех часов, но у ученых нет надежного способа измерить более длинные промежутки времени. Однако они полагают, что в принципе его можно будет проследить в течение нескольких дней после первоначального перехода. Кроме того, Матиоли и его соавторы считают, что аналогичными свойствами могут обладать некоторые другие соединения.