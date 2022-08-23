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1 час назад

Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

ТАСС

Минцифры планирует до конца года завершить работу по созданию реестра недопустимых событий в информбезопасности для госструктур и объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства во вторник.

Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В рамках 4 пункта указа от 1 мая "О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации", ряду организаций и органов необходимо провести анализ защищенности и предоставить отчет в правительство. Анализ представленных отчетов показал необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых событий. Данную работу планируем завершить до конца года", - рассказали в министерстве.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что министерство планирует создать реестр недопустимых событий в области кибербезопасности, который будет открыт для всех организаций. В первую очередь, как отмечает газета, речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах КИИ, поскольку, именно на них распространяется действие указа президента от 1 мая о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности. Согласно указу, на заместителей глав организаций ложится персональная ответственность за обнаружение и ликвидацию последствий атак.

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