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30 минут назад

Хакеры взломали ОС Android 13 спустя неделю после выхода финальной версии

Газета.Ru

Киберпреступники нашли способ взломать Android 13, несмотря на недавний релиз финальной версии операционной системы в середине августа. Об этом сообщает портал Android Police.

Хакеры взломали Android нового поколения
Фото: Газета.руГазета.ру

Как заявляют ИБ-специалисты, уже было обнаружено несколько вирусов, которые призваны обойти введенные Google дополнительные меры безопасности. Эти зловреды способы игнорировать запрет на использование системы Accessibility Service обычными приложениями, что позиционировалось как основная особенность Android 13.

Отмечается, что бесконтрольный доступ к службам Accessibility Service опасен тем, что приложения, получившие его, могут осуществлять слежку за владельцем смартфона, в том числе перехватывать звонки и сообщения. Между тем, хакеры из группировки Hadoken уже создали пару вирусов, которые обходят защиту — один из них ведет себя «спокойно» и не вызывает подозрений. Однако он подгружает второй вирус, который запрашивает доступ к Accessibility Service. Если пользователь не придаст этому значения и выдаст разрешение, то его смартфон превратится в орудие для слежки.

По оценке ИБ-экспертов, пока эти вирусы находятся на ранней стадии разработки и работают через раз, однако скорость их появления в открытом доступе спустя всего неделю после релиза Android 13 не может не настораживать.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что обновление до Android 13 сломало Google Pixel 6.

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