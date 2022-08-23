Хакеры взломали Android нового поколения

Отмечается, что бесконтрольный доступ к службам Accessibility Service опасен тем, что приложения, получившие его, могут осуществлять слежку за владельцем смартфона, в том числе перехватывать звонки и сообщения. Между тем, хакеры из группировки Hadoken уже создали пару вирусов, которые обходят защиту — один из них ведет себя «спокойно» и не вызывает подозрений. Однако он подгружает второй вирус, который запрашивает доступ к Accessibility Service. Если пользователь не придаст этому значения и выдаст разрешение, то его смартфон превратится в орудие для слежки.