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18 минут назад

ICQ, "Госуслуги" и "ЛитРес" вошли в новый перечень российских приложений для предустановки

Газета.Ruиещё 1

Правительство РФ утвердило новый список отечественных приложений, обязательных для предустановки на все гаджеты, которые продаются на российском рынке. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующее распоряжение.

ICQ вошла в обязательный список предустанавливаемых приложений
Фото: ICQICQ

Так, в перечне указаны поисковая система «Яндекс», «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Яндекс.Диск», «Почта Mail.ru», ICQ, голосовой помощник «Маруся», «Новости Mail.ru», OK Life, соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», платежная система Mir Pay, «Госуслуги», «МойОфис Документы», антивирус «Лаборатории Касперского», книжный сервис «ЛитРес».

В список для производителей Smart TV вошли 13 программ, в том числе «Яндекс», Rutube, VK Video, онлайн-кинотеатры Ivi, Premier, «КиноПоиск», Wink, Okko, More TV, Start, приложения «Первого канала», НТВ, «Смотрим» (ВГТРК).

Распоряжение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Ранее аналитик Муртазин заявил о том, что в России некому исполнять закон «О предустановке ПО». По его словам, всякие адекватные способы предзагрузки программ на ввозимую в РФ технику перечеркнул так называемый параллельный импорт.

Наука и техника,Коммерсант,Лаборатория Касперского,Яндекс,Правительство РФ,Первый канал,
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