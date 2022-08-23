NASA получило уникальные снимки Юпитера

Астрономы НАСА опубликовали широкоугольные изображения Юпитера, сделанные космическим телескопом Джеймса Уэбба 27 июля. Снимки высокого качества позволяют разглядеть детали, которые раньше были неразличимыми на фотографиях газового гиганта. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.
На инфракрасных искусственно окрашенных фото заметны такие детали, как полосы по краям диска планеты и вокруг Большого Красного Пятна, а также тусклые кольца гиганта и полярные сияния на северном и южном полюсе планеты. Уэбб смог запечатлеть и два небольших спутника Юпитера — Амальтею и Адрастею. Кроме того, на фотографии видны фоновые галактики.
Кроме Большого Красного Пятна в атмосфере Юпитера заметны многочисленные штормовые системы меньшего размера, которые видны как белые овальные пятна, а также переходы между зональными течениями и вихревыми узорами в более высоких широтах. По словам ученых, комбинация изображений в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне позволит нам изучить взаимодействие между динамическими, химическими и температурными структурами в Большом Красном Пятне и авроральных областях.
Изображение демонстрирует чувствительность и динамический диапазон прибора NIRCam на телескопе Уэбба. Он позволил запечатлеть яркие волны, водовороты и вихри в атмосфере Юпитера и одновременно зафиксировать систему темных колец, которая в миллион раз тусклее планеты, а также спутники Амальтею и Адрастею, диаметр которых составляет примерно 200 и 20 километров соответственно.