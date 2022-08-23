Минцифры РФ создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

Минцифры РФ до конца года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, сообщает газета Коммерсант. В первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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Как пояснил один из собеседников издания, в список должны быть внесены опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые нельзя допускать ни при каких условиях. Как уточняется, после определения перечня неприемлемых событий компании определят для себя, какие события могут быть характерны для них и зафиксируют это докладом в правительство, затем проведут мониторинг отсутствия наступления таких событий. Ранее Совбез РФ одобрил проект основ государственной политики в сфере безопасности критической информационной инфраструктуры. Об этом заявил секретарь ведомства Николай Патрушев.