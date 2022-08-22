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7 минут назад

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram

Елена Прошина

Основатель Telegram Павел Дуров допустил создание на базе мессенджера платформы по продаже запоминающихся никнеймов через аукционы. Соответствующее заявление он сделал на своем канале.

Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дуров уверен в успехе данного мероприятия. Также он считает, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы из четырех букв. По мнению Дурова, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен могли бы передавать их заинтересованным сторонам в рамках защищенных сделок с закреплением прав собственности на блокчейне с помощью «умных контрактов» по типу NFT.

Кроме того он не исключил, что в будущем на торги могут начать выставляться такие элементы Telegram, как стикеры, эмодзи или сами каналы. Для этих целей, по словам Дурова, команда мессенджера планирует использовать TON.

Наука и техника,Павел Дуров,
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