Дуров допустил продажу никнеймов в Telegram

Дуров уверен в успехе данного мероприятия. Также он считает, что на торги можно было бы выставлять редкие никнеймы из четырех букв. По мнению Дурова, это создало бы новую платформу, на которой владельцы имен могли бы передавать их заинтересованным сторонам в рамках защищенных сделок с закреплением прав собственности на блокчейне с помощью «умных контрактов» по типу NFT.